Корабль «Союз МС-23» отстыковался от МКС

Фото: roscosmos.ru

Корабль «Союз МС-23» с экипажем годовой экспедиции отчалил от МКС

Космический корабль «Союз МС-23» отстыковался от МКС, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса. На его борту находятся космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с астронавтом NASA Франциско Рубио.

В 10:54 мск корабль «Союз МС-23» с экипажем годовой экспедиции отчалил от МКС. На станции продолжил полет экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты Жасмин Могбели, Лорал О’Хара, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава, — говорится в сообщении Роскосмоса.

В 13:24 «Союз МС-23» должен будет включить двигательную установку на торможение для схода с орбиты, в 13:52 корабль разделится на отсеки, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы ожидается в 13:55, ввод основного парашюта — в 14:03. Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:17 в 148 километрах к юго-востоку от казахстанского Жезказгана.

Прокопьева, Петелина и Рубио доставил на МКС корабль «Союз МС-22», который 21 сентября 2022 года пристыковался к станции, в декабре после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения «Союза», из-за рисков экипаж остался на МКС, на замену кораблю отправили «Союз МС-23».

15 сентября с Байконура стартовал корабль «Союз МС-24» с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорел О’Харой на борту. 16 сентября экипаж «Союза МС-24» перешел на борт МКС.