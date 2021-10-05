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Корабль с киноэкипажем не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир перешёл на ручное управление. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, которую ведёт Роскосмос.

При причаливании поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс». Центр управления полётами велел командиру перейти на ручное управление.

К счастью, всё закончилось благополучно. Корабль успешно пристыковался к МКС.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся в 11:55 по московскому времени.

На орбиту отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко для съёмок первого художественного фильма в космическом пространстве «Вызов». По завершении съёмок они вернутся на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС. Кинематографисты пробудут в космосе 12 дней.

Ранее запуск с пилотируемого корабля «Союз МС-19» с киноэкипажем прокомментировали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Американские специалисты назвали его безупречным.