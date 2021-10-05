Корабль с киноэкипажем не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир перешёл на ручное управление. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, которую ведёт Роскосмос.
При причаливании поочередно
К счастью, всё закончилось благополучно. Корабль успешно пристыковался к МКС.
Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся в 11:55 по московскому времени.
На орбиту отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко для съёмок первого художественного фильма в космическом пространстве «Вызов». По завершении съёмок они вернутся на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС. Кинематографисты пробудут в космосе 12 дней.
Ранее запуск с пилотируемого корабля «Союз МС-19» с киноэкипажем прокомментировали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Американские специалисты назвали его безупречным.