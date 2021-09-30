«Копыта привязывал к ногам?»: Захарова заинтересовалась побегом Доброхотова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что главный редактор The Insider (признан в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов незаконно пересёк украинскую границу. Она намекнула на его шпионскую деятельность, о чём сообщила в своём Telegram-канале.

Интересно, копыта привязывал к ногам или и без них следы не выдали? — поинтересовалась Захарова.

Это отсылка к советскому убеждению, что иностранные шпионы надевали копыта, чтобы перейти границу и не оставить следов.

О побеге Доброхотова сообщила ФСБ. По их информации, журналист пересёк границу в августе. На основании полученных данных органами бeзопасности возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

До этого власти признали издание Доброхотова The Insider иностранным агентом, а против самого Романа было возбуждено уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста.

30 сентября Доброхотова объявили в розыск, в его квартире и у родителей силовики провели обыск, жену забрали в ФСБ.

Редакция The Insider находится в Риге (Латвия). Издание занимается журналистскими расследованиями, политической аналитикой и фактчекингом. Материалы посвящены, как правило, политическим событиям России и Восточной Европы.