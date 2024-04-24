«Координаты для ударов»: Дуров раскрыл, какие каналы банят в Telegram Дуров: в Telegram банят каналы, собирающие координаты для нанесения ударов

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Павел Дуров

Бизнесмен Павел Дуров сообщил, что в Telegram банят все каналы, связанные со сбором координат для нанесения ударов. В мессенджере он сообщил, что помимо прочего блокируются авторы, публикующие личные данные людей и призывающие к насилию в отношении них. Предприниматель призвал пользователей уведомлять Telegram в случае обнаружения подобных каналов.

Мы по-прежнему баним аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямые личные сведения с призывами к насилию. Мы не желаем, чтобы Telegram был инструментом для насилия, — написал Дуров.

Ранее сообщалось, что российский блогер Павел Федоров выставил свой никнейм Pavel в мессенджере Telegram на аукцион и продал его за 8 млн рублей. По информации СМИ, имя пользователя купил некий криптопредприниматель, который подарил его бизнесмену Павлу Дурову.

Федоров получил такой ник еще во времена развития мессенджера. Из-за редкого имени пользователя блогера неоднократно принимали за Дурова и предлагали ему обсудить инвестиции. При этом сам основатель Telegram считал, что отбирать ник было бы «неспортивно».