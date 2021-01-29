Координатора московского штаба Навального отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/b472ed6c-6243-11eb-a1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Тверского суда

Тверской районный суд Москвы принял решение о помещении под домашний арест координатора московского штаба политика Алексея Навального Олега Степанова.

29 января 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Олега Степанова, — сообщил пресс-секретарь суда.

Мужчина проведёт дома почти два месяца и сможет покинуть место проживания 23 марта, говорится в сообщении пресс-службы московских судов в Telegram. В период домашнего ареста ему будет запрещено пользоваться Интернетом.

Накануне директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иностранным агентом») Иван Жданов сообщил, что подобную меру обвинение запрашивает также для лидера «Альянса врачей» и личного врача Навального Евгении Васильевой, а также юриста ФБК Любови Соболь.

Васильеву задержали 28 января после обысков в её квартире. Олега Навального также задержали после обыска в квартире политика в Москве. Действия силовиков связаны с возбуждённым ранее уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.