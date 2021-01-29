Координатор волгоградского штаба Навального арестован на 10 суток

https://static.news.ru/photo/0cfd2842-62dc-11eb-b260-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кочегин Фото: Соцсети

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Евгений Кочегин арестован на 10 суток. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

Судом установлено, что 25 января 2021 года Кочегин Е. С., находясь в специальном приёмнике УМВД России по г. Волгограду, осуществил предварительную агитацию лиц, подвергнутых административному аресту, к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга. В судебном заседании Кочегин вину в совершении административного правонарушения не признал. Постановлением суда за совершённое правонарушение ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — говорится в сообщении.

Ранее сторонники Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Москве.

Накануне, 29 января, Тверской районный суд вынес решение о домашнем аресте юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь. Она проведёт дома почти два месяца и сможет покинуть место жительства 23 марта. Эта мера пресечения запрещает использование Интернета.

Также домашний арест назначен главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Действия силовиков связаны с возбуждённым ранее уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Как писал NEWS.ru, также была арестована на 10 суток глава петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова. Об аресте Фатьяновой стало известно 24 января — на следующий день после несогласованной массовой акции в поддержку Навального. Вместе с ней был задержан ещё один житель Санкт-Петербурга Денис Луговской.