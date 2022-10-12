Координатор «ЛизаАлерт» объяснил, как действовать заблудившимся в лесу Координатор «ЛизаАлерт» Леонов посоветовал заблудившимся в лесу сразу звонить по номеру 112

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Если человек потерялся в лесу, в первую очередь ему нужно прекратить блуждать, остановиться и сразу позвонить по номеру 112, рассказал в беседе с «Радио 1» координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. По его словам, как правило, все попытки выбраться самостоятельно, скорее всего, ни к чему не приведут и могут только усложнить задачу поисковому отряду.

Если вы не попробуете выбраться самостоятельно, то с вероятностью 90% вас найдут в течение нескольких часов, и уже до утра вы будете дома. А вот если вы решите искать дорогу сами, то с вероятностью 92,6% вы выберете неправильное направление движения и только усложните задачу тем людям, которые будут вас искать, — уточнил специалист.

Чтобы не заблудиться, перед походом в лес следует просмотреть местность с помощью карты и определить природные ориентиры, в качестве которых могут выступать реки и тропинки, рассказал Леонов. Он пояснил, что также важно подготовиться к походу и взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, компас, воду — не меньше литра на человека, компактный калорийный перекус и спички. Эксперт добавил, что одежда для леса должна быть яркой, чтобы человек был заметен издалека.

Ранее сообщалось, что пропавших 4 сентября в уральском лесу семью грибников удалось найти с помощью SMS-сообщения с геолокацией, которое потерявшиеся успели отправить до того, как остались без связи. 44-летнюю Марину, 42-летнего Дениса и их 11-летнюю дочь вызволил сотрудник патрульно-постовой службы сержант Али Мерзоев. Он на квадроцикле отправился на место, где его ждали грибники.