https://static.news.ru/photo/0c8f7b32-402b-11ea-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Конюхов Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский путешественник Фёдор Конюхов и рабочая группа проекта «Катамаран NOVA: на солнечной энергии через океаны» сообщили о начале строительства двухкорпусного судна. Об этом заявил менеджер команды Оскар Конюхов.

Сын путешественника рассказал ТАСС, что его отец отправится в первый одиночный поход через Атлантический и Тихий океаны на «солнечном катамаране» в 2021-2022 годах.

За время переходов Фёдор Конюхов проведёт экологический мониторинг загрязнения океанов микропластиком. Для его сбора на судно установят специальное устройство по сбору мусора.

Команда «Катамаран NOVA», как рассказал Оскар Конюхов, является международной и уже утвердила график работ по проекту на 2020 год.

С января по май 2020 года в Англии на верфи Rannoch Adventure, с которой команда экспедиционного штаба Фёдора Конюхова сотрудничает уже 10 лет, будет построен корпус катамарана, — сообщил сын путешественника.

Его спуск на воду запланирован на сентябрь, в этот же период судно пройдёт ходовые испытания. В разобранном состоянии катамаран в декабре 2020 года отправят на остров Тенерифе на Канарских островах.

Фёдор Конюхов — российский путешественник и исследователь. За его спиной пять одиночных кругосветных плаваний. Конюхов 17 раз пересекал Атлантику. Он также покорил Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Винсон, пики Косцюшко и Мак-Кинли и два полюса мира.