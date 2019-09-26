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В России создадут единую систему мониторинга здоровья членов экипажей самолётов и диспетчеров управления воздушным движением. Об этом сообщила замглавы правительства Татьяна Голикова.

Помимо этого, по её словам, будет разработан регламент обязательного медосвидетельствования, а также проведения предполётного и послеполётного медосмотра.

Многие вопросы медицинского обеспечения гражданских полётов не попадают под действие закона «Об основах охраны здоровья граждан». Рассматриваемые поправки призваны исключить правовые коллизии в этой области, — объяснила Голикова, её слова приводит ТАСС .

Она уточнила, что речь идёт как об уже действующих работниках авиации, так и о тех, кто только проходит обучение с целью дальнейшего трудоустройства.

Ранее, как писал News.ru, министерство транспорта подготовило приказ, отменяющий предполётную проверку транзитных пассажиров на внутренних авиалиниях. Пассажирам больше не потребуется снимать и сдавать на проверку обувь на высоких каблуках и ремни. Отмена досмотра также сократит риски опозданий на рейс.