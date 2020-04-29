Контроль над москвичами будет усилен во время майских праздников

Полиция и Росгвардия будут усиленно контролировать соблюдение режима самоизоляции в начале мая в Москве и Подмосковье.
Особое внимание будет уделено лесополосам, берегам водоёмов и прочим местам, в которых могли бы собраться на отдых граждане,
Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор призвал жителей России «отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе» во время майских праздников и соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
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