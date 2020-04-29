Контроль над москвичами будет усилен во время майских праздников

https://static.news.ru/photo/6f92c288-8a91-11ea-af65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция и Росгвардия будут усиленно контролировать соблюдение режима самоизоляции в начале мая в Москве и Подмосковье.

Особое внимание будет уделено лесополосам, берегам водоёмов и прочим местам, в которых могли бы собраться на отдых граждане, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Таке сотрудникам правоохранительных органов поручено более тщательно проверять цифровые пропуска москвичей и жителей Подмосковья.

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор призвал жителей России «отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе» во время майских праздников и соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.