Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований Число добровольческих формирований, подписавших контракты с Минобороны, превысило 20

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Ещё четыре добровольческих формирования, участвующих в специальной военной операции, оформили контракты с Министерством обороны РФ, заявили в пресс-службе ведомства. Таким образом общее число таких подразделений превысило 20.

Командиры еще четырех добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым, — говорится в заявлении Минобороны.

Командир одного из добровольческих подразделений, известный под позывным Турок, рассказал, что добровольцам изначально не полагались те льготы, которые предоставляются регулярным военнослужащим. Однако, по его словам, государство самостоятельно приняло решение оказать поддержку добровольцам.

Ранее Минобороны и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый контракт, который определяет деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции на Украине. Документ завизировали заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

10 июня глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Добровольцы получили право заключать контракты или с добровольческими отрядами, или с МО РФ.