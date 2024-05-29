Контрактник из зоны СВО попался на торговле оружием На Кубани осудили контрактника за попытку продать автомат Калашникова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд в Краснодарском крае осудил на 3,5 года колонии строгого режима контрактника за попытку сбыть вывезенный из зоны специальной военной операции автомат Калашникова. В Объединенной региональной пресс-службе судов пояснили, что инцидент произошел в июле 2023 года. Подсудимый частично признал вину, заявив в суде, что это оружие он продавать не собирался и вывез его для себя.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в публикации.

По информации пресс-службы судов, находившийся в зоне проведения СВО военный получил от неустановленного лица автоматическую винтовку калибра 5,56 мм с пристегнутым пустым магазином, автомат модели АК-74 калибра 5,45х39 мм и три магазина к винтовкам калибра 5,56 мм. Приобретенное он сложил в пакет и спрятал в раме под кузовом грузового автомобиля «КАМАЗ».

На автомобиле военный направился в Краснодарский край с целью продать оружие. Однако по дороге грузовик остановили, а спрятанный груз изъяли.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии общего режима за отказ участвовать в военной операции на Украине. Его признали виновным в неисполнении приказа командования (ч. 2.1 ст. 332 УК РФ).

До этого Восточный окружной военный суд приговорил военнослужащего Александра Парыгина из Читы к семи годам лишения свободы по делу о самовольном оставлении места службы. Мужчина сам явился в комендатуру спустя почти год нахождения в бегах. Его признали виновным и назначили отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима.