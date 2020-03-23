https://static.news.ru/photo/ab5aacf0-6ce5-11ea-950e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России создадут систему, которая позволит выявлять контактирующих с больными коронавирусом россиян по данным операторов сотовой связи. Соответствующее поручение Минкомсвязи дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, отслеживание будет вестись на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона конкретного лица. Предполагается, что оповещать людей о контакте с заражённым и необходимости самоизоляции будут при помощи рассылки сообщений.

Предложения по реализации данных мер ведомство должно представить не позднее 27 марта.

Ранее Мишустин поручил подготовить предложения по предотвращению необоснованных увольнений, которые прямо или косвенно связаны с коронавирусом.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай, писал NEWS.ru.