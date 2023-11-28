Консультант «Слова пацана» высказался о ситуации с подростками в Татарстане Консультант «Слова пацана» посоветовал подросткам не смотреть сериал

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Консультант сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и автор одноименной книги Роберт Гараев выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с подростками в Сармановском районе Татарстана и призвал несовершеннолетних не смотреть сериал. В разговоре с изданием «Подъем» он назвал случившееся недоразумением.

Любое произведение надо смотреть до конца, я знаю, что будет в конце, и это однозначно поучительная история, абсолютно честная. Я надеюсь, она повлияет правильно на подростков. А то, что сейчас произошло, — какое-то недоразумение. Но я обеспокоен. Подросткам я бы не советовал смотреть сериал, потому что там стоит плашка 18+, со следующей серии там начнется жесткач, который им рановато смотреть, — сказал он.

Гараев добавил, что пока не может дать точную оценку случившемуся, поскольку из новостей воспринял ситуацию как подростковую игру. Он объяснил, что дети, наряду со «Словом пацана», играют в СВО и «Игру в кальмара».

Потому что подростки так устроены. Пока нет подробной информации, я не могу это оценивать как какой-то отрицательный эффект от сериала. Если там было насилие — да, это плохо, —добавил он.

Ранее стало известно, что в Сармановском районе Республики Татарстан подростки начали подражать персонажам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Отмечалось, что несовершеннолетние поделили район между собой и теперь назначают «стрелки».