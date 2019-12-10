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Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала о самых неудачных подарках на Новый год. Об этом сообщило издание «АиФ».

Татьяна Николаева рассказала, что не стоит дарить на Новый год очень дорогой подарок, ведь этот праздник — не повод для дорогостоящего подарка, кроме того, высокая стоимость может поставить человека в неудобное положение и заставить чувствовать себя обязанным.

Эксперт также назвала неуместным подарок в виде сертификата в определённый магазин, так как можно не угадать с предпочтениями человека. Кроме того, на сертификате указана стоимость, что противоречит правилу о том, что подарок должен быть без указания цены.

Консультант также замечает, что не стоит дарить деньги в качестве подарка на Новый год. Это может намекнуть человеку о том, что у дарителя не было желания заниматься выбором подарка.

Эксперт предостерегает от дарения «громких» музыкальных игрушек и пиротехники — такие подарки могут не всем понравится.

Татьяна Николаева подчеркивает, что не стоит дарить сертификаты в фитнес-клуб, спа-салон, а также шампуни и мыло, особенно для борьбы с конкретной проблемой. Таким подарком можно просто обидеть человека.

Эксперт порекомендовала не дарить некачественные вещи, сделанные своими руками, и посоветовала тщательнее выбирать упаковку, которая будет соответствовать содержимому.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в декабре 2019 года россияне в среднем тратят на новогодние украшения почти 5000 рублей. Жители России начали активно закупать искусственные ели, украшения, электрогирлянды, а вскоре приступят к закупкам натуральных деревьев и продуктов к праздничному столу.