Консультация Сябитовой стоит в полтора раза дороже приёма Малышевой

https://static.news.ru/photo/a3d0fb72-2358-11eb-9cc9-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: instagram.com/syabitova_roza

Благодаря телепроекту «Давай поженимся!» Роза Сябитова стала самой раскрученной свахой страны. Индивидуальная личная консультация в её брачном агентстве стоит 15 тыс. рублей. Первичная же консультация в клинике ведущей телешоу «Жить здорово!» и «Здоровье» Елены Малышевой стоит 10 тыс. рублей.

Как сообщает Teleprogramma, онлайн-консультация Сябитовой обходится почти вдвое дешевле личного общения — 8 тыс. рублей. Телесваха также предлагает заключить индивидуальный контракт стоимостью 125 тыс. рублей, который при этом мужа не гарантирует.

Руководитель клиники управления болью в Москве и Нью-Йорке Марк Гальперин и невролог Дмитрий Шубин, регулярно появляющиеся в программах Елены Малышевой, ведут приём в её частной клинике. Причём купировать боль к ним едут телезрители со всей страны. Эпидуральную блокаду шейного отдела позвоночника здесь делают за 33 тыс. рублей, внутримышечную блокаду поясничного отдела позвоночника — за 15 тыс. рублей, столько же стоит и внутрисуставная блокада коленного сустава.

Как писал NEWS.ru, в рамках YouTube-шоу «Ходят слухи» фитнес-тренер Екатерина Усманова раскритиковала предложенную Еленой Малышевой диету. На вопрос о том, какие наиболее глупые советы по питанию и похудению она встречала, тренер вспомнила об одной из публикаций Малышевой в Instagram, где та предлагала съедать три яйца и два грейпфрута в день. Она рассказала, что сейчас люди пользуются более продвинутыми системами диет, чем те, которые были десять лет назад. Тренер подтвердила достоинства низкоуглеводной диеты с высоким содержанием жиров (кето) и интервальной диеты и перехода на правильное питание.