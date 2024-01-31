Конструктору «российского Хаббла» вынесли приговор за хищение 95 млн рублей Замгенконструктора НПО имени Лавочкина приговорили к трем годам колонии условно

Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении 95 млн рублей, возбужденному против заместителя генерального конструктора Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина Александра Моишеева. Как сообщает ТАСС, суд признал 79-летнего мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима условно.

По версии следствия, Моишеев и три его сообщника похитили около 95 млн рублей в ходе разработки первого российского орбитального телескопа, получившего название «Спектр-УФ» (в СМИ его прозвали «российским „Хабблом“»). Сторона обвинения утверждала, что Моишеев искусственно завысил стоимость проекта и вывел выделенные средства на подконтрольные счета. При этом сами обвиняемые утверждают, что все деньги были потрачены по назначению. В конечном счете суд признал Моишеева виновным по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и испытательным сроком на три года. Назначенное наказание суд постановил считать условным, — говорится в тексте приговора.

Как сообщалось ранее, Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус. Ее обвиняли в присвоении 156 млрд рублей. По версии следствия, Маркус и ее соучастники создали для этого преступную группу, после чего начали присваивать деньги путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета. Маркус признали виновной и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.