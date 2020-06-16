Песков отреагировал на продажи Конституции с внесёнными поправками

https://static.news.ru/photo/9715f644-afd1-11ea-b90a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вариант Конституции с поправками, голосование по которым состоится 1 июня, появился в книжных магазинах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в этом ничего необычного.

На обложках изданий сообщается, что версия документа «вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования», передаёт РБК. О том, что документ не будет принят без одобрения большинства пришедших на избирательные участки, не уточняется.

Не вижу здесь ничего особенного, тем более что там чётко указывается, что [Основной закон] вступает в силу только после голосования. Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать, — прокомментировал это Песков.

Тираж брошюры было подписан в печать 17 марта. В ней говорится о проведении голосования, однако не указана его дата. Президент Владимир Путин принял решение о переносе плебисцита с 22 апреля только 25 марта.

Представители издательств уверены, что продажи не нарушают никакие нормы, так как закон о поправках опубликован, а распространение новых нормативных актов — обычная практика.

При этом профессор ВШЭ, доктор юридических наук Илья Шаблинский считает такое решение неверным. Он уверен, что правомерным была бы публикация закона о поправках. Эксперт напомнил, что в 1993 году текст новой Конституции до её принятия был опубликован только в формате проекта.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).