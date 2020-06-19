Член ОНФ: обновлённая Конституция защитит доходы россиян

https://static.news.ru/photo/8a20be96-b216-11ea-a18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Конституцию о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) защитят наёмных сотрудников от не в меру скупых работодателей. Такое мнение высказал председатель Федерации независимых профсоюзов России и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Михаил Шмаков.

Он отметил, что уже сейчас действующее законодательство регулирует этот вопрос. Так, работающий полную трудовую смену человек не может получать меньше МРОТ. С 1 января 2020 года она составляет 12130 рублей. Однако до сих пор находятся работодатели, которые пытаются под разными предлогами обойти закон.

Если норма будет закреплена в Конституции, такие работодатели подпадут под преследование по закону за нарушение Конституции. Я думаю, что их останутся единицы, которых будет легко выловить, — цитирует Шмакова сайт телеканала «360».

Общественник уточнил, что расчёт социальных пособий производится по другим формулам, и к МРОТ его размер отношения не имеет.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

Вместе с тем Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала России исключить или переформулировать поправку, которая наделяет Конституционный суд РФ правом отменять решения Европейского суда по правам человека. В комиссии указали, что это противоречит международным обязательствам страны. Однако глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия не будет вносить изменения в проект поправок.

При этом Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо. Суд объяснил отказ отсутствием соответствующих полномочий.

Как писал NEWS.ru, поводом для рассмотрения вопроса о главном российском законе со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений. Причиной такого анализа стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тысяч человек. Экспертам, помимо юридической проверки документа, предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако полная ревизия поправок будет не быстрой, она продлится до конца 2020 года.