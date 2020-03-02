https://static.news.ru/photo/e46857d4-5ca2-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внесённые президентом в Госдуму поправки в Конституцию закрепляют минимальный размер оплаты труда на уровне не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Поправки главы государства ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в нижнюю палату парламента 2 марта. Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент. Кроме того, Владимир Путин предложил провести «всенародное голосование» об этих поправках.

Ранее NEWS.ru писал о том, что одна из внесённых президентом конституционных поправок содержит упоминание бога.