Внесённые президентом в Госдуму поправки в Конституцию закрепляют минимальный размер оплаты труда на уровне не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.
Поправки главы государства ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в нижнюю палату парламента 2 марта. Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент. Кроме того, Владимир Путин предложил провести «всенародное голосование» об этих поправках.
Ранее NEWS.ru писал о том, что одна из внесённых президентом конституционных поправок содержит упоминание бога.
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