Конституционный суд запретил агрессорам приближаться к дому и работе жертв

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Конституционный суд постановил, что нижестоящие суды могут запрещать обидчикам посещать места, где регулярно бывают потерпевшие, а также запрещать им приближаться к жертвам на определенное расстояние, передает «Коммерсант» со ссылкой на решение КС. Отмечается, что жалобу в высший судебный орган подала Ольга Б., которая пострадала от бывшего партнера.

Как пишет издание, девушка три года состояла в отношениях с агрессором. После расставания мужчина начал угрожать ей убийством и преследовать. Он пришел к экс-возлюбленной на работу, избил ее, после чего начал душить до потери сознания. Обидчика приговорили к году лишения свободы.

Женщину решение суда не устроило, и она подала апелляцию, где отметила, что наказание не соответствует характеру и обстоятельствам деяния, также она не позволяет в будущем предотвратить возможное насилие. По информации издания, Кассационная инстанция и Верховный суд отказали пострадавшей, и она обратилась в Конституционный суд.

По словам адвоката из Москвы Валентины Фроловой, постановление КС можно приравнять к охранному ордеру. В то же время эксперт Консорциума женских НПО Дарьяна Грязнова уверена, что позиция судебного органа даст судьям более широкое толкование статьи Уголовного кодекса и обеспечит комплексную защиту от повторения насилия и его эскалации.

Ранее житель Кемерово несколько часов избивал супругу, а после выкинул ее из окна третьего этажа. Женщину срочно госпитализировали, однако медики не смогли спасти ей жизнь. По данным СМИ, это был не первый случай домашнего насилия в семье.