Конституционный суд РФ одобрил включение новых территорий в состав России Конституционный суд РФ: принятие в состав России новых регионов соответствует основному закону

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В зале заседаний Конституционного суда

Конституционный суд России принял постановления о признании договоров по включению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. На сайте суда опубликовали четыре соответствующих постановления с номерами 36, 37, 38 и 39.

Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, — сказано в сообщении.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вхождение бывших уже украинских земель в состав России делает практически невозможным завершение конфликта на территории. Он подчеркнул, что регионы «никто не признает».

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.