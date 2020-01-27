https://static.news.ru/photo/923128a4-4129-11ea-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Константин Котов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Об этом говорится в определении суда.

Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с её конституционно-правовым смыслом <...>, подлежат пересмотру в установленном порядке, — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

Котова задержали 10 августа во время несогласованной акции за честные выборы в Москве, едва он вышел из метро. Программиста приговорили к четырём годам колонии по так называемой дадинской статье 212.1 Уголовного кодекса. Следствие и суд заняли лишь четыре дня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг связь пересмотра дела Котова с перестановками в Генеральной прокуратуре и Следственном комитете. По словам Пескова, Путин отреагировал на просьбу журналиста, которому пообещал изучить дело активиста после декабрьской пресс-конференции, писал NEWS.ru.