https://static.news.ru/photo/0453831e-67b3-11ea-8d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Конституцию России о русском языке и культуре носят неполитический характер и не могут толковаться как устанавливающие государственную идеологию. Об этом сообщили в КС РФ.

Предлагаемые нормы <...> не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера российского государства, — передаёт сообщение РИА Новости.

Особо отмечается, что эти поправки носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер и не ограничивают прав и свобод человека и гражданина и не предполагают вмешательство в них.

Ранее депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа. Помимо этого, признаётся право республик наряду с русским устанавливать свои национальные языки, которые могут употребляться в равной степени.

Совет Федерации одобрил 11 марта 2020 года закон о поправках в Конституцию России. Реформа Основного закона касается новых требований, выдвигаемых главе государства, правительству и государственным чиновникам различного ранга. Также документ закрепляет соцгарантии перед населением, меняет полномочия парламента, запрещает отчуждение федеральных территорий, устанавливает статус русского языка, а также упоминает Бога в главе, посвящённой преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволят действующему президенту РФ Владимиру Путину снова выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя государства в 2024 году.