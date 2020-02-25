Фото: duma.gov.ru

В одной из школ Татарстана учитель технологии лишился работы после того, как появился на занятиях в нетрезвом виде. Об этом сообщили в управлении образования Азнакаевского района республики.

Ситуация получила огласку после появления в социальных сетях видеоролика, где был запечатлён преподаватель. Мужчина в присутствии учеников, качаясь, сидел на парте и пытался что-то говорить. Однако после этого он потерял...