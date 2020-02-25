Павел Крашенинников Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Рабочая группа по изменениям в Конституцию планирует ещё раз встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Участники дискуссии намерены обсудить проработанные поправки в главный закон страны.

Встреча намечена на 26 февраля, передаёт ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы, главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Он отметил, что рабочая группа «выходит на финишную прямую с точки зрения подготовки текста» поправок в Конституцию.

Ранее, как писал NEWS.ru, сопредседатель рабочей группы, член Совета Федерации Андрей Клишас заверил, что базовые права и свободы россиян не изменятся вместе с Конституцией.

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