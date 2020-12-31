«Пелена перед глазами»: Генич не смог закончить комментирование матча

https://static.news.ru/photo/a5bc1fc0-4b5d-11eb-897b-fa163e074e61_660.jpg Константин Генич Фото: genichkonstantin/instagram.com

Спортивному комментатору Константину Геничу стало плохо во время репортажа с матча 16-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Валенсией», рассказал сам журналист в социальной сети. Коллеги вызвали скорую помощь.

Во втором тайме накрывает по полной. Пелена перед глазами, сердцебиение как пулемётная очередь, голова закружилась, <...> не понял, что произошло. Прямо во время матча. <...> Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызывали скорую помощь. Помогли, — написал Генич на своей странице в Twitter.

Он добавил, что недавно перенесённая коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19) здесь не виновата. Медики посоветовали ему следить за давлением.

Некоторое время трансляция встречи велась без комментариев — с интершумом. Последние 15 минут матча происходящее на поле обсуждал Станислав Минин. Игра закончилась домашней победой «Гранады» со счётом 2:1. В составе «Валенсии» голевой пас в первом тайме отдал российский полузащитник Денис Черышев.

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