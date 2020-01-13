https://static.news.ru/photo/4e861128-3611-11ea-84ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: k_ksusha/instagram.com

Консьерж московского дома, из окна которого, предположительно, выпала модель Ксения Пунтус, рассказала о квартире, где проживает внук режиссёра Никиты Михалкова.

По её словам, хозяева помещения «адекватные абсолютно».

Тихо, спокойно, ничего такого не замечала за ними, — подчеркнула она.

Женщина отметила, что в день происшествия не заметила никаких инцидентов. О случившемся она узнала только после приезда полицейских.

Консьерж сообщила, что видела Андрея Бакова 11 января. По её мнению, во время работы стражей порядка он был трезв, передаёт РИА Новости.

Ранее источник NEWS.ru сообщил, что Пунтус находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент падения из окна. Таковы результаты экспертизы. Кроме того, в помещении силовики нашли упаковку сильнодействующих антидепрессантов и средство для похудения на основе сибутрамина.

21-летняя Ксения Пунтус, найденная без одежды возле дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова, заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна.

Мать модели рассказала, что дочь находится в реанимации и существует реальная угроза жизни девушки. По её словам, у пострадавшей диагностированы многочисленные переломы и повреждения внутренних органов.