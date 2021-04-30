Конкурс «Учитель года России» изменится по решению Путина

https://static.news.ru/photo/2ed00530-aa66-11eb-bab0-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с АНО «Россия — страна возможностей» к 1 июня представить новую концепцию проведения конкурса «Учитель года России», передаёт официальный сайт Кремля. В марте лидер призвал изменить формат популярного среди педагогов соревнования и проводить его в реалити-шоу, идущего в течение всего года.

Министерству просвещения Российской Федерации <...> [поручено] разработать совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» и представить новую концепцию проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России», предусмотрев в том числе, что этот конкурс проводится в течение всего года и широко освещается в средствах массовой информации. Срок — 1 июня 2021 года, — говорится в публикации.

Также Минпросвещения Кремль поручил вместе с властями регионов обеспечить участие школ в международной акции «Сад памяти». Её участники высаживают деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, уточняющий цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Теперь средства можно использовать для постройки жилья или покупки недостроенного дома. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа поддержки многодетных семей действует в России с сентября 2019 года. В рамках этой программы многодетные семьи могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. При этом программа распространяется на семьи, где с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 рождаются третий и последующие дети.