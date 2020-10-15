Конкина допросили в связи со смертью дочери

https://static.news.ru/photo/de3977da-0efe-11eb-855d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Представитель Следственного комитета допросил актёра Владимира Конкина о смерти дочери. Показания артист давал на дому.

Адвокат актёра Юлия Нитченко сообщила, что Конкин пребывает в подавленном состоянии из-за внезапной гибели дочери Софии. Он считает, что София была хорошим пловцом и не могла сама утонуть в бассейне, как гласит основная версия.

Мой доверитель рассказал, что был возмущён, когда узнал, что София и её сожитель Серов сдавали без его ведома квартиру в Химках, — цитирует Нитченко журнал StarHit.

Она добавила, что с её подачи было увеличено количество вопросов перед экспертами, их более 20. Кроме того, были взяты дополнительные образцы биологических материалов, которые дадут на выходе судебно-медицинской экспертизы развёрнутую картину с учётом версии о насильственной смерти.

Ранее Конкин написал председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо с просьбой переквалифицировать дело о смерти своей дочери на убийство. По словам актёра, его дочь София погибла «при невыясненных и запутанных обстоятельствах». Артист предположил, что смерть девушки «связана с действиями или бездействием не установленных ныне лиц». В своём письме он также выразил готовность сотрудничать со следствием в целях достижения «истины произошедшего».

София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра в ночь на 23 сентября. Женщина отлично плавала, в бассейн она пришла в приподнятом настроении и даже пританцовывала. Всё это позволило её семье сделать выводы о том, что Софию убили.

Друг Софии прошёл проверку на детекторе лжи. Михаила Серова, который жил с дочерью актёра последние три месяца, подозревают в причастности к её гибели, писал NEWS.ru.