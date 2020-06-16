Швы разошлись: эксперты оценили «травмы» бронзовых коней в Петербурге

https://static.news.ru/photo/ee8e932c-afb8-11ea-962b-fa163e074e61_660.jpg Фото: visit-petersburg.ru

Реставраторы Государственного музея городской скульптуры осмотрели повреждения на статуях коней, установленных на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Осмотр специалистов потребовался после того, как вандалы повредили поводья одного из них.

Как оказалось, на одной из скульптур поводья разошлись по авторскому шву сборки. Впрочем, незначительное расхождение было замечено и раньше — в начале июня, когда проводили промывку скульптурной группы. Уже тогда была запланирована реставрация.

Неаккуратные граждане лишь усугубили ситуацию и, судя по всему, ускорили начало работ, пишут «Невские Новости».

Четыре скульптуры укрощения коней на Аничковом мосту через реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга — один из самых узнаваемых символов города. Их начали устанавливать в 1841 году. Автором стал скульптор Пётр Клодт.

Скульптуры нередко страдают от рук вандалов. На этот раз, как сообщал NEWS.ru, разрушителями оказались несколько молодых людей, которые забрались на скульптуру и пили там пиво.