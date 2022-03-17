Конгресс США поддержал приостановку «нормальной торговли» с Россией

Палата представителей США одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закон сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Законопроект предусматривает аналогичные меры в отношении Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение американских политиков
Переговоры Байдена с руководством Китая состоятся в пятницу, 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву, чтобы завершить специальную операцию на Украине.
В МВФ ранее заявили, что ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжёлыми последствиями. Отмечается, что принятые экономические меры в отношении Москвы могут привести к глубокой рецессии европейской экономики. Речь идёт о финансовых рисках и большом потоке беженцев. При этом последствия для США окажутся слабее, чем для их европейских партнёров. Несмотря на это инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровня.