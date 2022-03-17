Конгресс США поддержал приостановку «нормальной торговли» с Россией

Палата представителей США одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закон сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Законопроект предусматривает аналогичные меры в отношении Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение американских политиков связано с действиями России на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты.

Переговоры Байдена с руководством Китая состоятся в пятницу, 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву, чтобы завершить специальную операцию на Украине.

В МВФ ранее заявили, что ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжёлыми последствиями. Отмечается, что принятые экономические меры в отношении Москвы могут привести к глубокой рецессии европейской экономики. Речь идёт о финансовых рисках и большом потоке беженцев. При этом последствия для США окажутся слабее, чем для их европейских партнёров. Несмотря на это инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровня.