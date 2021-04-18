Конфликтолог заявил об окончании войны российских воров в законе

https://static.news.ru/photo/e26a3b14-a0a8-11eb-9dec-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Убийство вора в законе Али Гейдарова стало последним на ближайшие годы, после него война криминальных кланов в России, скорее всего, прекратится.

Так считает конфликтолог Михаил Орский. Он рассказал URA.RU, что всего в стране было около 430 известных руководителей организованных преступных группировок. Около ста из них сейчас сидят в тюрьмах, большая часть — 330 человек — уехали из РФ.

Бегству воров из страны поспособствовала в том числе 210 статья Уголовного кодекса, которая грозит серьёзным тюремным сроком за организацию преступного сообщества или участие в нём.

Я могу предположить, что на территории России, в Москве в частности, это будет одно из последних убийств воров в законе в ближайшие 10–20 лет. Если разборки какие-то и будут, то за территорией страны, — поделился своим мнением Орский.

Ещё один эксперт, опрошенный изданием, адвокат Иван Миронов уверен, что полномасштабной войны воров в законе не будет, поскольку каждый из них понимает: конфликт заканчивается проигрышем обеих сторон, потерей людей, потерей активов.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина по имени Матлаб Султанов, которого задержали по подозрению в убийстве вора в законе Алика Рыжего (он же Али Гейдаров), раскрыл мотивы своего поступка. По словам предполагаемого стрелка, криминальный авторитет когда-то нанёс оскорбление его матери.