https://static.news.ru/photo/f55e5864-315e-11ea-abf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Российский конфликтолог и писатель Михаил Орский в разговоре с журналистами высказал предположение, что желающих выйти по УДО заключённых стоит отправлять в горячие точки. Подобная система, отмечает эксперт, не только станет популярной среди отбывающих наказание, но и поможет уберечь страну от создания новых организованных преступных группировок.

Для желающих заменить срок заключения на службу в горячей точке Орский предлагает проводить серьёзные тесты. По его мнению, очень многие согласились бы на такой «обмен», тем более если срок сокращался бы по системе «день за два».

Конфликтолог уверен: реализация указанной инициативы приведёт к тому, что склонные к агрессии люди найдут себе применение в горячих точках вместо того, чтобы вернуться в общество и заниматься криминалом. В контексте рассуждений на эту тему Орский вспомнил 1990-е годы в России. Тогда, отмечает эксперт, ветераны войны в Афганистане участвовали в «разборках» с преступниками.

«Афганцы» могли спокойно взорвать полкладбища. Они не могли найти себя в мирной жизни и уходили в криминал. Чтобы это не повторилось, эти люди должны воевать, приносить пользу, — цитирует Орского URA.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2020 году в России появится национальный механизм компенсации вреда подозреваемым, обвиняемым или осуждённым, причинённого плохими условиями содержания в СИЗО, изоляторах временного содержания и местах лишения свободы.