Конфликт вокруг схиигумена Сергия показал растущую проблему младостарчества

https://static.news.ru/photo/ebbeaad2-b24d-11ea-b1fe-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Конфликт, разгоревшийся в Среднеуральском женском монастыре, связанный с отказом схиигумена Сергия подчиниться церковной власти, выявил растущую проблему опасной практики духовного наставничества — так называемого младостарчества.

Об этом говорится в заявлении Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), поступившем в РИА Новости. Под младостарчеством понимается недопустимое превышение пастырем (который может быть не только священнослужителем, но и мирянином) своих обязанностей в духовном окормлении его паствы. События последних месяцев показывают, что эта проблема остаётся нерешённой и принимает всё более тревожные черты.

По оценке РАЦИРС, фигура схиигумена Сергия — это лишь яркий единичный пример негативного явления. Во многих епархиях обосновались подобные персонажи, называющие себя «старцами» или «прозорливцами», которые пугают прихожан «грядущим антихристом», «электронным концлагерем» и тому подобными надуманными рисками, при этом предлагая свои рецепты спасения, но только в обмен на беспрекословное подчинение.

Часто монашествующие младостарцы (не обязательно молодые по возрасту) живут в монастырях и принимают толпы паломников, ломая им жизнь, как отмечают в РАЦИРС. За рядом таких «гуру» тянется целый шлейф скандалов или даже уголовных преступлений.

В связи с резким ростом числа случаев душепагубного явления младостарчества видим насущную необходимость в самом серьёзном общецерковном рассмотрении данного вопроса и принятии результативных решений этой проблемы на самом высоком церковном уровне. Мы также просим епархиальных преосвященных обратить особое внимание на эту серьёзнейшую проблему, — говорится в заявлении.

Как писал NEWS.ru, в июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. Однако уже 19 июня буйный священнослужитель вновь вернулся к активному противостоянию с церковными властями — он выпустил видеоролик, где призвал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.