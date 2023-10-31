«Конфликт ожиданий»: психолог о причинах возникновения стресса на работе Психолог Хорс: россияне испытывают стресс на работе из-за собственных ожиданий

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Россияне часто испытывают стресс на работе и сталкиваются с выгоранием из-за «конфликта ожиданий», заявил практикующий психолог Михаил Хорс. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что такие работники хотят определенного отношения к своей деятельности от начальства, а, когда их представления не совпадают с реальностью, чувствуют боль.

Если ты не разобрался с ожиданиями относительно своей деятельности в одном месте, то, скорее всего, такой же конфликт ожиданий и фактов будет и в другом месте. Это касается ожиданий относительно начальства, относительно возможностей самореализации, относительно зарплаты, относительно коллег, — пояснил психолог.

Человек выгорает не из-за проблем в коллективе или из-за того, что его труд не оценили по достоинству, а из-за собственных взглядов на ситуацию. Хорс уточнил, что это приводит к проблемам при столкновении с конкуренцией в коллективе, непониманием со стороны начальства и рутиной.

Если человек считает, что начальник должен всегда любить, хвалить и целовать, то, столкнувшись с нормальным начальником, у которого есть и самодурство, человек будет страдать, — заключил Хорс.

Психолог Ольга Романив ранее посоветовала брать во время работы небольшой перерыв на 10-15 минут, чтобы справиться со стрессом. В этот период можно пройтись по офису, выйти на улицу или устроить себе легкую физическую разминку.