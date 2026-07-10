Конфитюр из малины и красной смородины — зимой откроешь банку и вспомнишь лето: простой рецепт

Если малина и смородина уже собраны, а стоять у плиты нет желания — мультиварка решит все. Рассказываю, как сварить конфитюр, который не засахарится.

Ингредиенты

Малина — 500 г, красная смородина — 500 г, сахар — 900 г, лимонная кислота — на кончике ножа.

Как готовлю

Сначала мою малину и смородину, закидываю их в чашу мультиварки, заливаю водой до уровня ягод и включаю «Мультиповар» на 160 °C на 10 минут. Затем сливаю все через мелкое сито и тщательно протираю ягоды, чтобы избавиться от косточек и шкурок. Полученное пюре возвращаю в чашу, ставлю температуру 140 °C и варю 20 минут — масса начнет густеть.

Добавляю сахар, лимонную кислоту и варю еще 40 минут в том же режиме, периодически помешивая. Готовый конфитюр разливаю по стерилизованным банкам, закрываю и убираю на хранение — зимой откроешь и вдохнешь лето.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Конфитюр получился настолько ароматным, что на кухню сбежалась вся семья. Особенно порадовало, что ягоды не разварились в кашу, а остались целыми кусочками — это придало десерту особый шарм. Рекомендую подавать его к сырникам.