Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 08:52

Конфитюр из малины и красной смородины — зимой откроешь банку и вспомнишь лето: простой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если малина и смородина уже собраны, а стоять у плиты нет желания — мультиварка решит все. Рассказываю, как сварить конфитюр, который не засахарится.

Ингредиенты

Малина — 500 г, красная смородина — 500 г, сахар — 900 г, лимонная кислота — на кончике ножа.

Как готовлю

Сначала мою малину и смородину, закидываю их в чашу мультиварки, заливаю водой до уровня ягод и включаю «Мультиповар» на 160 °C на 10 минут. Затем сливаю все через мелкое сито и тщательно протираю ягоды, чтобы избавиться от косточек и шкурок. Полученное пюре возвращаю в чашу, ставлю температуру 140 °C и варю 20 минут — масса начнет густеть.

Добавляю сахар, лимонную кислоту и варю еще 40 минут в том же режиме, периодически помешивая. Готовый конфитюр разливаю по стерилизованным банкам, закрываю и убираю на хранение — зимой откроешь и вдохнешь лето.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Конфитюр получился настолько ароматным, что на кухню сбежалась вся семья. Особенно порадовало, что ягоды не разварились в кашу, а остались целыми кусочками — это придало десерту особый шарм. Рекомендую подавать его к сырникам.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.