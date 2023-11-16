«Конечно, это мало»: Соседов высказался про повышение МРОТ до 19 242 рублей Журналист Соседов призвал «не ругать» Госдуму за повышение МРОТ до 19 242 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение МРОТ до 19 242 рублей — это прогресс и, определенно, положительный момент для россиян, рассказал NEWS.ru журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, эту сумму все еще нельзя назвать большой, однако правительство делает все возможное для повышения доходов населения. Соседов также призвал обратить внимание на проблему с работодателями, которые не желают платить деньги своим сотрудникам.

Конечно, сумма в 19 тысяч — это мало, но раньше ведь платили еще меньше. До сих пор сохраняются пенсии в 14–16 тысяч рублей, в глубинке вообще десять тысяч. Даже в Москве есть пенсии меньше прожиточного минимума. Так что повышение суммы до такого уровня — это уже прогресс. Давайте не будем ругать Госдуму, она делает то, что может делать. Другое дело, что у нас есть работодатели, которые не хотят платить своим сотрудникам. Берут на неоплачиваемую стажировку, а после некоторых месяцев увольняют. Вот с кого нужно спрашивать, — рассказал Соседов.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Он будет увеличен до 19 242 рублей, что на 18,5% выше, чем до принятия закона. Документ официально вступит в силу с 1 января 2024 года и позволит повысить реальные доходы населения.

Также в России приняли закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, необходимые средства уже были заложены в государственном бюджете. Решение о повышении выплат затронет около 32 млн граждан России.