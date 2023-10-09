Кондитер развеяла миф о белом налете на шоколаде Кондитер Беляева: белый налет на шоколаде свидетельствует о его качестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белый налет на шоколаде или конфетах является не свидетельством лежалости продукта, а напротив, признаком его качества, рассказала в беседе с LIFE.ru преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева. Она назвала «поседение» шоколада неопасным явлением.

Такой налет в пищевой промышленности принято называть поседением. По сути, это жир, который выходит из жировой фазы изделия. Например, в плитке шоколада поседение образуется из-за перекристаллизации масла какао, — рассказала эксперт.

По ее словам, причиной «поседения» шоколада чаще всего становится несоблюдение условий его хранения. Например, если на складе производителя он хранился в соответствии с нормами, а при перевозке оказался в более теплой или холодной среде, после чего оказался на прилавке магазина, то из-за «температурных качелей» происходит активизация жировой фазы.

Эксперт добавила, что «седеет» именно шоколад, изготовленный с маслом какао, которое и служит индикатором качества продукта. В суррогатах используется просто какао, поэтому они сохраняют свой цвет вне зависимости от перепадов температуры.

Оптимальными условиями для хранения шоколада Беляева назвала температуру от 15 до 22 градусов и влажность не выше 65%. Шоколад тает на солнце, в местах у батарей и других источников тепла. Из-за того что шоколад любит впитывать посторонние запахи, после вскрытия упаковки его лучше хранить в герметичном контейнере.

Ранее в подмосковной деревне Мисайлово трое школьников попали в больницу после того, как на перемене съели шоколадку. В результате обследования у госпитализированных школьников диагностировали острый гастроэнтероколит.