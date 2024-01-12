Кондитер предупредил об опасности, содержащейся в магазинных тортах Кондитер Ильин: трансжиры в магазинных тортах опасны для сердца и сосудов

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Большое количество трансжиров в составе магазинных тортов может представлять серьезный вред для здоровья сердца и сосудов, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» кондитер Олег Ильин. Кроме того, по его словам, ненатуральные консерванты, используемые для приготовления недорогих тортов, могут вызвать онкологические заболевания.

Как рассказал эксперт, трансжиры в составе тортов обычно значатся на упаковке как «гидрогенизированные масла», и производители зачастую добавляют их в слишком больших количествах.

Так можно заработать всевозможные патологии сердца. <...> Повышается уровень холестерина, что приводит к образованию холестериновых бляшек на сосуде. Ухудшается кровообращение, кровоснабжение мозга. Поэтому обязательно внимательно нужно читать этикетки на товаре, — посоветовал кондитер.

Он также рассказал об опасности ненатуральных консервантов, которые обычно проходят под маркировкой с буквой E и содержатся в магазинных тортах невысокого ценового сегмента. Главная их цель — продлить срок годности продукта. Однако они способны вызвать аллергические реакции, расстройства ЖКТ и даже онкологические заболевания.

Ранее диетолог Алексей Кабанов заявил, что майонез может быть полезным для здоровья. По словам врача, этот продукт способен положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы при наличии в нем ненасыщенных жиров.