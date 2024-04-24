Комбинат «Кремлевский» планирует испечь к Пасхе 18 тысяч куличей

Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента РФ планирует побить прошлогодний рекорд по куличам. Учреждение собирается испечь от 17 тысяч до 18 тысяч куличей, рассказал ТАСС бренд-кондитер Андрей Зимин. По его словам, государственному комбинату продолжают поступать заказы на куличи.

На данный момент у нас уже заказано 10 тысяч куличей, заказы продолжают поступать. Хотя кремлевская выпечка не черствеет больше недели, куличи начнут печь, как и положено по традиции, в чистый четверг, 2 мая, — сказал Зимин.

Для изготовления куличей нужно 5-6 часов, но процесс круглосуточный, уточнил кондитер. В работе задействовано около 30 человек. На каждого из них приходится более 1,5 тысячи куличей. Ожидается, что комбинат побьет рекорд прошлого года. В 2023-м было изготовлено 16 тысяч куличей. Зимин также подчеркнул, что к христианскому празднику ассортимент комбината будет расширен.

Россиянам ранее рассказали, чем нельзя красить яйца на Пасху. Врач-диетолог Елена Соломатина призвала не пользоваться обычными фломастерами и маркерами. Красить яйца также нельзя красками для рисования, поскольку опасные вещества могут попасть на белковую часть. Такой продукт опасно есть из-за возможного отравления химикатами.