День России отметили регатой и автопробегом: кадры с празднования 12 Июня

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. Горожане на фестивале «Вся Россия за один день» в рамках праздничных мероприятий на территории ВДНХ в День России

12 июня 1990 года народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете Российской Федерации и подписали соответствующую декларацию. Спустя год, 12 июня 1991 года, состоялись первые выборы в новейшей истории России. Победа досталась Борису Николаевичу Ельцину, за которого отдали свои голоса больше половины избирателей.

В 1992 году Верховный Совет РФ провозгласил 12 июня праздничным днем, а в 1994-м он стал государственным и получил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». Днем России праздник стал называться только в 2002 году, во время принятия нового Трудового кодекса.

О том, как отмечают этот праздник в нынешней России, — в галерее NEWS.ru.