Москва. Горожане на фестивале «Вся Россия за один день» в рамках праздничных мероприятий на территории ВДНХ в День России
12 июня 1990 года народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете Российской Федерации и подписали соответствующую декларацию. Спустя год, 12 июня 1991 года, состоялись первые выборы в новейшей истории России. Победа досталась Борису Николаевичу Ельцину, за которого отдали свои голоса больше половины избирателей.
В 1992 году Верховный Совет РФ провозгласил 12 июня праздничным днем, а в 1994-м он стал государственным и получил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». Днем России праздник стал называться только в 2002 году, во время принятия нового Трудового кодекса.
О том, как отмечают этот праздник в нынешней России, — в галерее NEWS.ru.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Приморский край. Владивосток. Мальчик фотографируется во время праздничных мероприятий на центральной площади в День России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Приморский край. Владивосток. Мальчик фотографируется во время праздничных мероприятий на центральной площади в День России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Приморский край. Владивосток. Праздничный концерт на центральной площади в День России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Приморский край. Владивосток. Праздничный концерт на центральной площади в День России
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Мелитополь. Дети фотографируются в парке Горького в День России
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Мелитополь. Дети фотографируются в парке Горького в День России
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Мелитополь. Участники автопробега в День России
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Мелитополь. Участники автопробега в День России
Фото: Артем Кулекин/РИА Новости
Волонтер прикрепляет ленточку с символикой флага России местному жителю в рамках празднования Дня России в Тирасполе
Фото: Артем Кулекин/РИА Новости
Волонтер прикрепляет ленточку с символикой флага России местному жителю в рамках празднования Дня России в Тирасполе
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Участники движения «Пост № 1» и почётного караула Кубанского казачьего войска во время празднования Дня России на Главной городской площади Краснодара
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Участники движения «Пост № 1» и почётного караула Кубанского казачьего войска во время празднования Дня России на Главной городской площади Краснодара
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Регата «Паруса России», приуроченная ко Дню России, во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Регата «Паруса России», приуроченная ко Дню России, во Владивостоке