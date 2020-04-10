Вслед за жителями Европы, сидящими на карантине из-за пандемии коронавируса, россияне также начали скрашивать изоляционный «досуг» музыкой. Речь о концертах на балконах — музыканты дают концерты для благодарных слушателей, в лице соседей, облегчая тем самым вынужденное «заточение», а также поднимая дух.

Солистка Астраханского театра оперы и балета Анна Каденкова исполняет арию Марии из Вестсайдской истории на балконе своей квартиры в Астрахани

Павел Гирин/РИА Новости

Местные жители слушают солистку Астраханского театра оперы и балета Анну Каденкову

Павел Гирин/РИА Новости

Музыкант и композитор Евгений Григорович выступает на проспекте Ветеранов в Петербурге

evgeny_grig/instgram.com

Пианистка Бэла Карташева дает концерт на синтезаторе на балконе своей квартиры на Космодамианской набережной

Владимир Астапкович/РИА Новости

Инженер-механик ЗАО «Южное горно-строительное управление» Леонид Монаков играет на саксофоне на балконе своей квартиры в Сочи

Артур Лебедев/РИА Новости

natashakup/instagram.com

gudiniduet/instagram.com

parh0/instagram.com

kupr_music/instagram.com

LOFT.CDKIS/instagram.com

Подросток на балконе в Москве играет на гитаре

Владимир Гердо/ТАСС

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