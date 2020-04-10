Москва погрузилась в самоизоляцию: следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, в связи с пандемией коронавируса объявлена нерабочей. Начиная уже с 28 марта в городе перестали функционировать торговые центры, кинотеатры, автосалоны, кальянные, аквапарки, кафе и рестораны. Последние принимают заказы только на вынос. Как столица справляется с новыми мерами — в галерее NEWS.ru.