Вслед за жителями Европы, сидящими на карантине из-за пандемии коронавируса, россияне также начали скрашивать изоляционный «досуг» музыкой. Речь о концертах на балконах — музыканты дают концерты для благодарных слушателей, в лице соседей, облегчая тем самым вынужденное «заточение», а также поднимая дух.
Солистка Астраханского театра оперы и балета Анна Каденкова исполняет арию Марии из Вестсайдской истории на балконе своей квартиры в Астрахани
Павел Гирин/РИА Новости
Местные жители слушают солистку Астраханского театра оперы и балета Анну Каденкову
Павел Гирин/РИА Новости
Музыкант и композитор Евгений Григорович выступает на проспекте Ветеранов в Петербурге
evgeny_grig/instgram.com
Пианистка Бэла Карташева дает концерт на синтезаторе на балконе своей квартиры на Космодамианской набережной
Владимир Астапкович/РИА Новости
Инженер-механик ЗАО «Южное горно-строительное управление» Леонид Монаков играет на саксофоне на балконе своей квартиры в Сочи
Артур Лебедев/РИА Новости
natashakup/instagram.com
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parh0/instagram.com
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LOFT.CDKIS/instagram.com
Подросток на балконе в Москве играет на гитаре
Владимир Гердо/ТАСС
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