Концертный директор Леонтьева опроверг слухи о гонорарах певца Директор Чигирев: Леонтьев не зарабатывает 15 млн рублей за выступление

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Валерий Леонтьев

Российский певец Валерий Леонтьев не получает гонорары в 15 млн рублей, информация об этом не соответствует действительности, заявил концертный директор артиста Борис Чигирев в беседе с URA.RU. По его словам, такие «вбросы» делают люди, которым нечем заняться.

Я не подтверждаю эту информацию. Эта сумма сильно преувеличена. Не знаю, откуда она взялась, — сказал собеседник журналистам.

Чигирев отметил, что Леонтьев давно оставил концертную деятельность в рамках больших афишных выступлений. При этом артист не отказывается от предложений частного характера и готов выступать в любой точке мира. По словам директора, артист может выступить и в России, и в Европе, он иногда выезжает на заказные мероприятия.

Сейчас Леонтьев проживает в Майами, куда перебрался еще в нулевые. Раньше артист жил на две страны, во время активных гастролей в России, теперь же он окончательно осел в США.

Ранее сообщалось, что Леонтьев якобы вынужден выступать в европейских кабаках ради заработка. Как рассказали авторы Telegram-канала Mash, артист принял предложение ивент-менеджера из Франции о частном концерте, за который ему заплатят 15 млн рублей.