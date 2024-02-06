Концерт SHAMAN с Мизулиной пытались «заминировать» SHOT: концерт SHAMAN в Екатеринбурге попытались сорвать сообщением о минировании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Telegram-канал SHOT пишет, что концерт российского исполнителя SHAMAN в Екатеринбурге, на который пришла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, попытались сорвать ложным сообщением о минировании площадки. По данным канала, злоумышленник позвонил с номера, зарегистрированного в Туркменистане, и сообщил, что заложил взрывное устройство на месте проведения мероприятия.

По информации канала, шоу артиста было запланировано на 19:00 4 февраля, зрителей начали запускать в зал в 17:00, подозрительный звонок поступил в седьмом часу вечера. Как передает канал, правоохранители оперативно осмотрели площадку и территорию вокруг нее, взрывчатку они не нашли.

По данным канала, зрителей не стали эвакуировать, концерт состоялся. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее полиция задержала 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы о заложенных в школах Благовещенска взрывных устройствах. Юноша признался, что распространял ложную информацию из хулиганских побуждений. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.