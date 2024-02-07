Концерт Ваенги отменили за пару минут до начала Mash: концерт Ваенги в Иваново отменили из-за сломавшейся техники

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Елена Ваенга

Telegram-канал Mash сообщает, что концерт певицы Елены Ваенги в Иваново отменили за пару минут до начала. По данным канала, причиной стал выход из строя техники музыкантов.

Как пишет Mash, на выступление артистки пришли примерно 1300 горожан — концертный зал был полностью заполнен. Но Ваенга вышла на сцену и извинилась за произошедший форс-мажор. В публикации также указано, что горожане подарили артистке цветы, а та пообещала вернуться в Иваново с новым концертом 30 мая.

Ранее стало известно, что выступления певицы Кристины Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенный срок. Организатор концертов Сергей Зайцев сообщил, что причиной стали трудности с логистикой. До этого активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций просили отменить концерт Орбакайте в Амурской области.

До этого было отменено выступление Орбакайте в Улан-Удэ, запланированное на 13 марта. По данным Министерства спорта и молодежной политики Бурятии, концерт был отменен с учетом мнения граждан и общественных организаций. Предполагается, что решение принято после обращения членов Бурятского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» к властям, в котором они просили не проводить концерт артистки в регионе. Активисты отмечали, что Орбакайте живет в США и приезжает в Россию «только зарабатывать».