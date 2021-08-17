Комздрав Петербурга назвал единичными отказы прививать ВИЧ-инфицированных

В комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не поступали жалобы из-за отказов в вакцинации против коронавируса ВИЧ-положительным людям. Об этом сообщил «Интерфакс».

В комздрав не поступали подобные жалобы, — заявили в пресс-службе ведомства.

Но в комитете сообщили, что отказы бывают, их не считали, так как это «единичные случаи». Также там объяснили, что ВИЧ-инфекция не противопоказание для вакцинации, но пациент должен проводить терапию — вирус должен быть подавлен. Если человек не знает свою вирусную нагрузку, врач вправе направить его за справкой в Центр СПИД.

О массовых отказах вакцинировать людей с ВИЧ в Санкт-Петербурге сообщал «Коммерсант». Журналисты насчитали десятки таких случаев, но вероятно, их больше: не все рассказывают о проблеме.

Ранее стало известно, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.