В Госдуме рассказали, кому после Нового года увеличат выплаты

https://static.news.ru/photo/1c5db610-491b-11eb-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

После новогодних праздников правительство увеличит выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Это относится к тем, чей доход меньше прожиточного минимума на человека, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При этом пособия, которые зависят от прожиточного минимума, для таких семей в будущем будут увеличены, а региональные власти не смогут их искусственно занизить, отметила депутат.

На 2020 год была установлена мера поддержки в размере половины прожиточного минимума на ребёнка. Если и в этом случае семья не достигает дохода в один прожиточный минимум на члена семьи, то необходимо выплачивать пособие в полном размере, — цитирует Бессараб URA.RU.

До 1 января выплаты повысить уже не успеют, так как народные избранники уже разъехались по своим регионам, уточнила зампредседателя думского комитета Валентина Кабанова. Однако в январе, считает она, инициатива будет принята, поскольку российские семьи нуждаются в ней

Ситуация в России сейчас непростая. Поэтому пока решили так категорийно, с трёх до семи, помочь. А дальше поживём — увидим, — объяснила Кабанова.

Порядка 80% россиян с доходами ниже прожиточного минимума — это семьи с детьми. Такие данные озвучила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи с детьми до восьми лет получат единовременную выплату в размере пять тысяч рублей на каждого ребёнка. Выплата не будет учитываться при предоставлении других мер соцподдержки. Людям, уже получавшим аналогичные выплаты, деньги будут направлены автоматически, остальные могут обратиться в Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года.