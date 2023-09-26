Кому повысят зарплаты с 1 октября 2023 года согласно указу Путина Путин утвердил повышение зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5%

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5% с 1 октября. Кого коснется повышение оклада?

Кому повысят зарплату на 5,5% в 2023 году

Из указа главы государства следует, что индексация коснется заработных плат российских госслужащих, в том числе президента РФ, председателя правительства РФ, зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств и ведомств.

«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе.

Другими указами с 1 октября на 5,5% повышаются зарплаты генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Точные суммы, которые руководители ведомств получат за свою работу, неизвестны. В указе президента говорится, что обеспечением финансирования расходов, связанных с его реализацией, займется правительство России.

Что будет с зарплатой остальных госслужащих

Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год следует, что в следующем году оклады федеральных госслужащих расти не будут. До этого считалось, что выплаты будут проиндексированы на 4%.

Решение не затронет зарплаты работников организаций бюджетной сферы. С 1 октября 2024 года их оклад будет увеличен на прогнозный уровень инфляции 2024 года — 4,5%.

Размеры зарплат сотрудникам федеральной гражданской службы увеличиваются каждый год 1 октября в соответствии с законом о федеральном бюджете. По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывалось порядка 430 тысяч госслужащих. Их среднемесячная зарплата составляла 70 тысяч рублей.

Кому повысят зарплату на 9,8% в 2024 году

С 1 января 2024 года на 9,8% проиндексируют зарплаты бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

Оклады будут повышены работникам МЧС, силовых ведомств, культуры, социальных учреждений, сельских и лесных хозяйств. Также зарплату проиндексируют педагогам, медикам, военнослужащим и сотрудникам силовых структур, Росстандарта, Роспотребнадзора и соцслужб.

Как изменятся пенсии и выплаты по беременности в 2024 году

В 2024 году будут проиндексированы пенсии всех неработающих граждан. Их повысят на 7,5%, согласно уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономразвития РФ.

В результате изменений средний размер страховой пенсии у этой категории граждан с 1 января 2024 года вырастет на 1600 рублей и составит 23 400 рублей.

В связи с внедрением единого тарифа страховых взносов для работодателей в 2024 году также бедует увеличен максимальный размер выплат по больничному листу, декретных, а также пособий по уходу за ребенком.

Максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности в 2024 году составит около 122 тысяч рублей в месяц, размер пособия по беременности и родам возрастет до 383 тысяч рублей, а максимальный платеж по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит 49 тысяч рублей.

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