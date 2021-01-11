Кравцов рассказал, когда компьютеры становятся вредными для школьников

https://static.news.ru/photo/006e2a0c-542e-11eb-9af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Компьютеры без вреда для здоровья учеников на уроке в школе можно использовать лишь в течение 20–35 минут. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он сослался на соответствующие нормы, установленные Роспотребнадзором.

Общая продолжительность использования компьютера на уроке не должна превышать для детей первых-вторых классов 20 минут, третьих-четвёртых классов — 25 минут, пятых — девятых классов — 30 минут, десятых-одиннадцатых классов — 35 минут. И в этих нормах школы должны работать, — сказал Кравцов в интервью «Российской газете».

Министр также напомнил о внедрении в России цифровой образовательной среды, которая предполагает создание видеосистемы конференц-связи, социальной сети и электронных учебных материалов. Платформу, объединяющую эти элементы, назвали «Сферум», её уже успешно протестировали в Московской области.

Кроме того, по словам Кравцова, у школьников появится цифровое портфолио, которое станут учитывать при поступлении в высшие учебные заведения.

Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить своё право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас всё это будет храниться в электронном виде, — заверил глава Минпросвещения.

Ранее NEWS.ru писал, что Кравцов назвал сроки утверждения новых федеральных государственных стандартов образования. По его словам, это может произойти в конце февраля — начале марта.