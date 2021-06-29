Композитор рассказал о совместной работе над песнями с главой Роскосмоса

Композитор Андрей Ктитарев работал со многими известными российскими исполнителями, в том числе и с Аллой Пугачёвой. Не так давно он написал песню вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщает Pravda.Ru.

Как рассказал композитор, познакомился он с Рогозиным через его супругу Татьяну, которая тоже пишет песни. Вместе с ней Ктитарев создавал хиты для Авраама Руссо, Александра Маршала и Николая Расторгуева.

Мы с Дмитрием Олеговичем сделали прекрасную песню «Пролетая над Россией», которую спел Николай Расторгуев, — отметил он.

Ктитарев подчеркнул, что у них получилась очень достойная и знаковая вещь.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года песни Рогозина были обнародованы на официальном портале государственной корпорации. Музыкальные произведения исполнили Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян. Сами песни главы Роскосмоса посвящены России, космосу, охоте и не только. Среди них композиции «Рвём небо мы в клочья», «Над Землёй летит корабль», «Не стреляй!». Раздел «Песни о космосе» вызвал критику пользователей.